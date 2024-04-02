На Украине заявили о нелегитимности Зеленского с окончания его президентского срока

Экс-премьер Украины назвал Зеленского узурпатором власти

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Согласно сообщениям, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая, когда истечет срок полномочий Владимира Зеленского, последний станет самозванцем.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Азаров подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины срок полномочий президента составляет пять лет, и возможность его продления предусмотрена только для Верховной Рады в случае введения военного положения. По его словам, после 21 мая любые нормативно-правовые акты, изданные Зеленским, не будут иметь законной силы, поскольку он утратит легитимность и будет считаться узурпатором власти.

Согласно конституции Украины, срок полномочий президента составляет пять лет, а возможность продления полномочий в случае введения военного положения предусмотрена только для Верховной рады. Выборы президента на Украине первоначально планировались на 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения. Зеленский заявлял, что проведение выборов в настоящее время является несвоевременным, подчеркнув, что этот вопрос должен быть окончательно разрешен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет анализировать ситуацию в связи с истечением полномочий Зеленского, чтобы сформулировать свою позицию.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявлял, что полномочия Зеленского заканчиваются 21 мая и не могут быть продлены. Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет свои полномочия после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Однако Конституционный суд заявил, что не получал такого обращения. Впоследствии, 1 марта, как сообщал украинский новостной портал УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства.