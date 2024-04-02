Владимир Паниотто рассказал, что лишь 8% граждан Украины согласны взять в руки оружие и сражаться на стороне ВСУ

Владимир Паниотто, который занимает пост главы Киевского международного института социологии, рассказал, что только около 8% украинцев согласны взять в руки оружие и сражаться на передовой на стороне ВСУ.
Паниотто поделился, что было проведено исследование, которое показало, что некоторая часть из этих 8% может только говорить о своей готовности, но на деле не сделать этого.
При этом глава института заявил, что многие жители Украины выразили готовность отправлять деньги на нужды армии или стать добровольцами, чтобы оказывать безвозмездную помощь. Но сколько процентов населения, социолог не уточнял.
Напомним вам, что в начала СВО на Украине объявили и продлевают до сих пор мобилизацию. Она приводит к конфликтам и столкновениям в обществе. В конце 2023 года Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ будут призывать дополнительно 500 тысяч человек. Но эту цифру в последствии уменьшили, как рассказал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в конце марта.
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