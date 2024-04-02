Запад курирует удары БПЛА по территории России

CNN: Украина согласовывает удары по России со своими союзниками

CNN со ссылкой на источник сообщает, что Украина согласовывает удары БПЛА по территории России с Западом.

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Согласно полученной информации, Украина вместе со своими союзниками тщательно планирует использование беспилотных летательных аппаратов для атак на объекты на территории России. Источник, знакомый с украинской программой применения дронов, сообщил, что эти полеты согласовываются заранее с партнерами Украины. Беспилотники следуют заранее разработанным маршрутам, что позволяет производить точечные удары по выбранным целям.