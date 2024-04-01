Белый дом опроверг преднамеренное празднование дня трансгендеров в Пасху

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Президент Джо Байден и его люди заявили о непреднамеренном совпадении дня трансгендеров с Пасхой

1:54
Мир

Джо Байден заявил, что преднамеренно не ставил празднование "дня трансгендера" на католическую Пасху. 

Президент Джо Байден и его люди заявили о непреднамеренном совпадении дня трансгендеров с Пасхой
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я этого не делал".

Представитель его администрации Карин Жан-Пьер также заявила, что празднование "дня видимости трансгендеров" на католическую Пасху, просто в этом году совпала католическая Пасха, выпавшая на последнее воскресенье марта и "день трансгендеров". 

В 2024 году католики праздновали Пасху 31 марта, а православные будут её отмечать 5 мая. Эта разница связана с тем, что православные придерживаются правила, которого не придерживаются католики: они могут праздновать Пасху и раньше иудеев, и вместе с ними. Православная Пасха всегда следует позже иудейского Песаха.

"Относительно нашей Пасхи необходимо обращать внимание на четыре постановления... Первое – мы должны праздновать Пасху после весеннего равноденствия, второе – не праздновать ее вместе с иудеями в один день; третье – не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия, и четвертое – после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы" (иеромонах Матфей Властарь XIV век)

Джо Байден является по вероисповеданию католиком. Несмотря на то, что в католицизме существует запрет на смену полов и однозначно осуждаются однополые союзы, хотя Франциск I уже пытается смягчить политику нулевой терпимости к ненормальным бракам и трансгендерам, Джо Байден проводит политику толерантности по отношению к продвигаемой моногамными активистами повестке. 

Очевидно, или он является лицемерным католиком, либо готов поступиться убеждениями ради политической конъюнктуры. Однако намеренное празднование "дня трансгендера" в Пасху, которое можно было и не афишировать, привело к росту недовольства политикой президента, и явно не послужило на пользу в его предвыборной гонке. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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