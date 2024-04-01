В Великобритании оцепили свалку из-за потерянного состояния

Daily Mail: местные власти и Британии отцепили территорию свалки из-за пропажи жесткого диска с биткоинами

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В валлийском городе Ньюпорт местные власти приняли решение установить охрану возле городской свалки после того, как стало известно, что на ней может находиться диск с данными для доступа к биткоин-кошельку, содержащему восемь тысяч биткоинов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Десять лет назад инвестор Джеймс Холлуэлс потерял единственный носитель информации с данными для доступа к своему биткоин-кошельку. Как выяснилось позже, его девушка, решив навести порядок в доме, случайно выбросила диск вместе с другим мусором.

На сегодняшний день стоимость активов, хранящихся на потерянном диске, оценивается примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов.

После долгих поисков Хоуэллс смог установить, что ценный носитель находится под огромным количеством мусора на свалке в Ньюпорте.

Инвестор предпринимает попытки вернуть диск с тысячами биткоинов, однако для этого ему необходимо перебрать тонны отходов. Местная администрация, осведомленная о ценности потерянного носителя, распорядилась установить охрану у свалки, чтобы воспрепятствовать попыткам Хоуэллса найти диск самостоятельно. Сотрудники, работающие на свалке, также знают о сокровище, скрытом под горами мусора в Ньюпорте.