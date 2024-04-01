Евросоюз оценил выборы в Турции и призвал к дальнейшему сотрудничеству страны с ЕС

Боррель: прошедшие выборы в Турции способствуют сближению Турции и ЕС

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Высокопоставленный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления в Турции.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Он отметил, что спокойная и профессиональная атмосфера, в которой прошло голосование, свидетельствует о приверженности турецких граждан принципам демократии на муниципальном уровне.

Боррель подчеркнул, что основополагающие права человека и демократические ценности являются ключевыми элементами взаимоотношений между Европейским Союзом и Турцией. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество в области реформ, которые будут способствовать дальнейшему сближению Турции с ЕС.

По предварительным результатам муниципальных выборов, состоявшихся 31 марта, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за последние два десятилетия опережает правящую Партию справедливости и развития. Мэры крупнейших городов страны — Анкары, Стамбула и Измира, представляющие оппозицию, сохранили свои должности.

Аналитики связывают неудачу правящей партии с непростой экономической ситуацией в Турции. Они полагают, что успех оппозиции на местных выборах может побудить ее требовать проведения досрочных президентских выборов.

Несмотря на то, что Турция имеет статус кандидата на вступление в Европейский Союз с 1999 года, переговоры по этому вопросу были приостановлены в 2018 году. Тем не менее, Брюссель выступает за развитие сотрудничества с Анкарой в таких сферах, как противодействие нелегальной миграции, обеспечение безопасности и торговля.