Евросоюз оценил выборы в Турции и призвал к дальнейшему сотрудничеству страны с ЕС

Высокопоставленный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления в Турции.
Он отметил, что спокойная и профессиональная атмосфера, в которой прошло голосование, свидетельствует о приверженности турецких граждан принципам демократии на муниципальном уровне.
Боррель подчеркнул, что основополагающие права человека и демократические ценности являются ключевыми элементами взаимоотношений между Европейским Союзом и Турцией. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество в области реформ, которые будут способствовать дальнейшему сближению Турции с ЕС.
По предварительным результатам муниципальных выборов, состоявшихся 31 марта, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за последние два десятилетия опережает правящую Партию справедливости и развития. Мэры крупнейших городов страны — Анкары, Стамбула и Измира, представляющие оппозицию, сохранили свои должности.
Аналитики связывают неудачу правящей партии с непростой экономической ситуацией в Турции. Они полагают, что успех оппозиции на местных выборах может побудить ее требовать проведения досрочных президентских выборов.
Несмотря на то, что Турция имеет статус кандидата на вступление в Европейский Союз с 1999 года, переговоры по этому вопросу были приостановлены в 2018 году. Тем не менее, Брюссель выступает за развитие сотрудничества с Анкарой в таких сферах, как противодействие нелегальной миграции, обеспечение безопасности и торговля.
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