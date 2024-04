От мобилизации в Волынской области скрывается около 8 тысяч человек

В Волынской области на западе Украины около восьми тысяч человек, проигнорировавших повестку, объявлены в розыск, сообщает пресс-офицер Волынского областного военкомата Ульяна Кравчук.

