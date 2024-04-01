От мобилизации в Волынской области скрывается около 8 тысяч человек

Военкомат Волынской области объявил о поисках около 8 тысяч уклонистов

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В Волынской области на западе Украины около восьми тысяч человек, проигнорировавших повестку, объявлены в розыск, сообщает пресс-офицер Волынского областного военкомата Ульяна Кравчук.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Ранее заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар заявил о почти 40 тысячах человек в розыске, а представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил о просьбе полиции доставить около 30 тысяч уклонистов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, утверждал, что число уклонистов на территории Украины достигло порядка 1 миллиона человек.

Кравчук, комментируя ситуацию, отметила, что лица, не явившиеся по вызову в территориальный центр комплектования (украинские военкоматы), несут административную ответственность. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, и с 25 февраля была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну на время военного положения.

Повестки могут быть вручены в разных местах, включая улицы, автозаправки и кафе. Вручать их может не только представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и руководители предприятий, где работают призывники, руководители ЖЭК, представители домовых комитетов и другие должностные лица. Были опубликованы видео, на которых мужчин силком забирают на улицах и увозят в военкоматы. Некоторые источники сообщали, что в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Различные источники, включая украинских мобилизованных, попавших в плен, рассказывали, что вскоре после призыва они оказывались на передовых позициях без прохождения подготовки.