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На Западе раскритиковали мирный план Зеленского

Экс-эксперт ООН: План Зеленского отсталый и бредовый

1:24
Мир

Альфред де Зайас, бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН, выразил сомнения в соответствии плана мира Владимира Зеленского реальным обстоятельствам.

Экс-эксперт ООН: План Зеленского отсталый и бредовый
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, план Зеленского отсталый и бредовый. Он сравнил его с возвращением Сербии Косово или Германии ее исторических провинций: Восточной Пруссии, Померании, Силезии и Восточного Бранденбурга.

В ноябре 2022 года, выступая перед участниками саммита G20, Зеленский представил свой "план достижения мира", включающий десять пунктов. Среди его предложений были такие меры, как обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, предотвращение эскалации, урегулирование окончания конфликта.

В Кремле не раз заявляли о готовности к диалогу с Украиной. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в настоящее время нет предпосылок для этого, поскольку ни Киев, ни Запад не делают шагов к миру. Песков утверждал, что переход к мирному урегулированию возможен только при учете текущих обстоятельств и новых реалий, и добавил, что все требования Москвы известны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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