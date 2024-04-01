"Кремль готовит к применению действительно мощное оружие", — на Западе оценили новейшее САО

Interia: Россия готовится применить новейшее оружие на Украине

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Российская армия планирует использовать передовую самоходную артиллерию 2С42 "Лотос" для преодоления оборонительных линий Вооруженных Сил Украины, сообщает Interia.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В статье подчеркивается, что украинским военным предстоит трудный период, поскольку Россия готовит к применению мощное оружие, испытания которого были проведены всего четыре года назад, и теперь оно готово к участию в реальных боевых действиях на территории Украины.

Авторы статьи отмечают, что данная самоходная установка оснащена 120-мм гаубицей 2А80-1, которая может выпускать новые управляемые ракеты на дистанцию до 25 километров. Кроме того, новую технику российских военных можно сбросить с парашютом из воздуха и использовать для передвижения по воде. Продвинутое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" имеет увеличенный боекомплект (вдвое больше, чем у предыдущего поколения орудия "Нона") и дальность стрельбы до 13 километров. Самоходка может стрелять как артиллерийскими снарядами, так и минами, а также обладает плавучестью.

"Лотос" весит не более 18 тонн, развивает максимальную скорость до 70 километров в час и имеет запас хода не менее 500 километров. Боевой экипаж машины состоит из четырех человек, скорострельность — шесть-восемь выстрелов в минуту. Самоходная артиллерийская установка "Лотос" построена на шасси, унифицированном с БМД-4М.