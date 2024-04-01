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В Германии подняли вопрос принятия беженцев из Украины на работу без знания языка

Funke: Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинцев без знания немецкого

1:03
Мир

Согласно заявлению главы ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггера, украинским беженцам следует предоставить возможность устраиваться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов. По его мнению, существующая система слишком забюрократизирована и негибка в вопросах интеграции на рынке труда.

Funke: Андре Бергхеггер предложил устраивать на работу украинцев без знания немецкого
Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Бергхеггер предлагает ввести интеграционные меры параллельно с трудоустройством, а не в качестве предварительного условия. Он также высказался за то, чтобы украинским беженцам дали возможность работать в детских садах и школах на фоне кадрового дефицита в этих сферах.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в Германию прибыло более 250 тысяч беженцев с Украины, и на середину марта в стране было зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан. Таким образом, эксперт предлагает более гибкий подход к интеграции этих людей на рынок труда, чтобы максимально быстро обеспечить их занятость.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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