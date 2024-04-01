На Украине решили расформировать кабинет министров

Согласно заявлению советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать реформирование правительства. Подоляк сообщил, что некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о планах Киева сократить количество министерств на треть и уменьшить численность госслужащих, оставив не более 15-16 ведомств.
Подоляк охарактеризовал недавние кадровые изменения в офисе Зеленского как "перезагрузку", отметив, что президент хочет иметь максимально эффективный аппарат. По его словам, сначала произойдут изменения в военной вертикали, а затем будут затронуты функциональные структуры, отвечающие за подготовку материалов и реализацию инициатив главы государства.
Кроме того, Зеленский планирует оценить экономическую и социальную ситуацию в стране и внести предложения по "перезагрузке" власти, в том числе обсуждаются реформы, необходимые для Кабинета министров.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира, Олега Устенко, Сергея Трофимова и других. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что эти перестановки продиктованы "оптимизацией" штата. Также Зеленский сменил секретаря СНБО, назначив на эту должность Александра Литвиненко вместо Алексея Данилова.
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