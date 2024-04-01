На Украине решили расформировать кабинет министров

Подоляк: Зеленский расформирует кабмин

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Согласно заявлению советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать реформирование правительства. Подоляк сообщил, что некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о планах Киева сократить количество министерств на треть и уменьшить численность госслужащих, оставив не более 15-16 ведомств.

Подоляк охарактеризовал недавние кадровые изменения в офисе Зеленского как "перезагрузку", отметив, что президент хочет иметь максимально эффективный аппарат. По его словам, сначала произойдут изменения в военной вертикали, а затем будут затронуты функциональные структуры, отвечающие за подготовку материалов и реализацию инициатив главы государства.

Кроме того, Зеленский планирует оценить экономическую и социальную ситуацию в стране и внести предложения по "перезагрузке" власти, в том числе обсуждаются реформы, необходимые для Кабинета министров.

Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира, Олега Устенко, Сергея Трофимова и других. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что эти перестановки продиктованы "оптимизацией" штата. Также Зеленский сменил секретаря СНБО, назначив на эту должность Александра Литвиненко вместо Алексея Данилова.