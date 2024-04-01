"Заграница не поможет", — на Западе заявили, что Украина не сможет выбить Россию с занятых позиций

Согласно авторам материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs, украинские войска, несмотря на получение помощи от Запада и подготовку военных в западных странах, не способны вытеснить российские силы с их укрепленных позиций.
По мнению экспертов, контрнаступление Киева в 2023 году провалилось и не привело к освобождению дополнительных территорий.
"Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, но спустя три месяца российский президент Владимир Путин признал, что оно не просто буксует, а является полным провалом. В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если ситуация не изменится, то вскоре может встать вопрос о самом существовании украинской государственности.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале февраля, за несколько дней до вступления в должность, заявил, что украинские войска перешли от наступательных к оборонительным действиям. При этом он охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также предупреждали, что без возобновления американской помощи украинским военным придется решать, какие города они в состоянии удержать. Украина за последнее время уже потеряла ряд населенных пунктов, включая Авдеевку в ДНР и Крынки в Херсонской области.
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