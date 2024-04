"Заграница не поможет", — на Западе заявили, что Украина не сможет выбить Россию с занятых позиций

Согласно авторам материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs, украинские войска, несмотря на получение помощи от Запада и подготовку военных в западных странах, не способны вытеснить российские силы с их укрепленных позиций.

