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FA: ВСУ даже при помощи Запада не могут вытеснить силы РФ с позиций

1:55
Мир

Согласно авторам материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs, украинские войска, несмотря на получение помощи от Запада и подготовку военных в западных странах, не способны вытеснить российские силы с их укрепленных позиций.

FA: ВСУ даже при помощи Запада не могут вытеснить силы РФ с позиций
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По мнению экспертов, контрнаступление Киева в 2023 году провалилось и не привело к освобождению дополнительных территорий.

"Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, но спустя три месяца российский президент Владимир Путин признал, что оно не просто буксует, а является полным провалом. В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если ситуация не изменится, то вскоре может встать вопрос о самом существовании украинской государственности.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале февраля, за несколько дней до вступления в должность, заявил, что украинские войска перешли от наступательных к оборонительным действиям. При этом он охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также предупреждали, что без возобновления американской помощи украинским военным придется решать, какие города они в состоянии удержать. Украина за последнее время уже потеряла ряд населенных пунктов, включая Авдеевку в ДНР и Крынки в Херсонской области.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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