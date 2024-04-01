"Вмешиваются в политику страны и винят в этом Россию", — во Франции сделали заявление о НАТО

Филиппо: НАТО вмешивается в политику Франции и пытается уличить в этом Россию

Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс умышленно отвлекает внимание общественности от своего вмешательства в политику Франции, обвиняя Россию в попытках влиять на западную политику.

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По его мнению, в стране наблюдается растущее присутствие консультантов НАТО, финансируемых американскими аналитическими центрами, но об этом не принято говорить. Вместо этого, как отметил Филиппо, Запад сосредоточился на образе "злых русских", чтобы заставить французов думать, что они якобы находятся под российским влиянием.

Кроме того, политик напомнил о враждебных действиях со стороны Вашингтона в отношении Франции. Он утверждал, что два президента Французской Республики прослушивались американскими спецслужбами, и при этом Франция не протестовала. Филиппо также обвинил НАТО в саботаже газопровода "Северный поток", который обеспечивает Францию энергией, расценив это как акт войны против его страны.

Комментируя украинский конфликт, Филиппо подчеркнул, что он не касается Франции, и указал на необходимость его мирного урегулирования. По его мнению, членство Франции в НАТО ослабляет ее, вовлекая в чужие конфликты, в то время как страна защищена собственной армией и ядерным потенциалом.

В свою очередь, чешские и польские спецслужбы сообщали о раскрытии сетей, якобы финансируемых Россией, которые пытались влиять на политические процессы в европейских странах. Кроме того, бельгийский премьер-министр заявлял, что некоторые депутаты получали деньги за пророссийскую позицию. Обвинения в иностранном вмешательстве участились накануне выборов в Европарламент, которые запланированы на июнь.