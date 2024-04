"Вмешиваются в политику страны и винят в этом Россию", — во Франции сделали заявление о НАТО

Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс умышленно отвлекает внимание общественности от своего вмешательства в политику Франции, обвиняя Россию в попытках влиять на западную политику.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0