На Западе рассказали о российской САУ, играющей значительную роль в конфликте и уничтожающую укрепрайоны ВСУ

Military TV: "Коалиция" уничтожает укрепленные точки ВСУ

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Согласно сообщению YouTube-канала Military TV, российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" были развернуты в Восточной Украине и нацелены на ключевые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

Хотя точное количество этих самоходных орудий неизвестно, эксперты отмечают, что они играют существенную роль в текущем конфликте.

Новая российская САУ способна поражать цели на расстоянии более 80 километров, что позволяет ей даже с помощью ствольной артиллерии наносить удары по тыловым объектам противника в районе Киева. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что испытания "Коалиции" завершены, и эта новейшая гаубица уже запущена в серийное производство. По его словам, появление этой системы на поле боя обеспечит российским войскам существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО.