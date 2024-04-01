На Западе рассказали о российской САУ, играющей значительную роль в конфликте и уничтожающую укрепрайоны ВСУ

Согласно сообщению YouTube-канала Military TV, российские самоходные артиллерийские установки "Коалиция" были развернуты в Восточной Украине и нацелены на ключевые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Хотя точное количество этих самоходных орудий неизвестно, эксперты отмечают, что они играют существенную роль в текущем конфликте.
Новая российская САУ способна поражать цели на расстоянии более 80 километров, что позволяет ей даже с помощью ствольной артиллерии наносить удары по тыловым объектам противника в районе Киева. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что испытания "Коалиции" завершены, и эта новейшая гаубица уже запущена в серийное производство. По его словам, появление этой системы на поле боя обеспечит российским войскам существенное преимущество над тяжелой артиллерией НАТО.
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