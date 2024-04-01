На Западе заявили, что без помощи США Украина сдает территории

Белый Дом: ВСУ без помощи США теряют позиции на поле боя

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В последние недели Вооруженные силы Украины теряют позиции на поле боя из-за отсутствия своевременной военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украина не может позволить себе никаких задержек в получении необходимого вооружения и военной техники.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Жан-Пьер подчеркнула, что США исчерпали свои возможности по оказанию помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был предоставлен лишь один пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, при этом Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о выделении 60 миллиардов долларов для Украины.

Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законные военные цели. Кремль также подчеркивал, что наращивание поставок оружия Западом не способствует проведению переговоров и будет иметь негативные последствия.