Совершенное оружие Росси наводит ужас на Украину, заявил британский эксперт

Меркурис: "Циркон" вгоняет Киев в ужас

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Украинское правительство выразило обеспокоенность в связи с применением Россией новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", о чем сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, эти ракеты вызвали у украинцев серьезные опасения. Он отметил, что "Циркон" - это гиперзвуковая ракета, способная поражать цели на значительном удалении. Меркурис подчеркнул, что ракета достигла Киева всего за шесть минут, продемонстрировав свою высокую скорость. Кроме того, ракета оснащена специальным покрытием, затрудняющим ее обнаружение радиоэлектронными средствами.

Эксперт также сообщил, что украинские военные получили предупреждение о готовящемся ударе всего за несколько секунд до поражения цели. Ранее Министерство обороны России сообщало о применении гиперзвуковых ракет "Циркон" в ходе специальной военной операции. В результате ударов были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, центры принятия решений Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины, цеха по производству беспилотных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.