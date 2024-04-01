Генерал КСИР Мохаммад Захеди стал жертвой атаки на консульство Ирана, совершенной Израилем, сообщает иранское агентство Fars.
По данным Al Hadath, в результате удара погибло не менее восьми человек. Целью израильских ВВС стало здание посольства Ирана в Дамаске. Согласно информации агентства SANA, здание было полностью разрушено.
Посол Ирана не пострадал, как сообщило агентство Sabrin.
Ранее Pravda.ru сообщала, что авиация Израиля нанесла удар по посольству Ирана в столице Сирии — Дамаске. Бомбардировка привела к разрушению дома рядом с дипломатической миссией Ирана. Здание посольства получило серьезные повреждения.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.