Погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди: Израиль атаковал посольство Ирана в столице Сирии

В результате атаки Израиля по консульству Ирана погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Генерал КСИР Мохаммад Захеди стал жертвой атаки на консульство Ирана, совершенной Израилем, сообщает иранское агентство Fars.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным Al Hadath, в результате удара погибло не менее восьми человек. Целью израильских ВВС стало здание посольства Ирана в Дамаске. Согласно информации агентства SANA, здание было полностью разрушено.

Посол Ирана не пострадал, как сообщило агентство Sabrin.

Ранее Pravda.ru сообщала, что авиация Израиля нанесла удар по посольству Ирана в столице Сирии — Дамаске. Бомбардировка привела к разрушению дома рядом с дипломатической миссией Ирана. Здание посольства получило серьезные повреждения.