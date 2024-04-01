Айбек Смадияров сказал о том, что граждане Казахстана, прибывая в России, должны носить при себе документы

МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы

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Айбек Смадияров, который является официальным представителем МИД Казахстана, напомним гражданам своей страны о том, что они должны иметь при себе все документы, когда находятся на территории России. Как он объяснил, граждане должны предъявлять документы, если их попросят об этом сотрудники правоохранительных органов. Такое укрепление мер безопасности в России связано с терактом в "Крокусе Сити Холле".

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Смадияров сообщил, что любая страна, в которой совершается подобное преступление, теракт, конечно же, безотлагательно работает над обеспечением безопасности. В связи с чем местные власти осуществляют необходимые меры. По словам политика, то, что проводятся задержания — это в порядке вещей, и для таких случаев гражданам Казахстана нужно иметь в доступности документы, подтверждающие личность, и справки, в которых указана цель визита в страну.

На данный момент, по словам Смадиярова, к казахстанским дипломатам не поступало жалоб от граждан страны, которые находятся в России.