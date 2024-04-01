Группа инструкторов Америки прибыла в Армению, чтобы обменяться опытом с армянскими военными

В Минобороны Армении заявили о прибытии в страну американских инструкторов

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В Минобороны Армении заявили о том, что в Республику приехали мобильные инструкторы Америки. Они прибыли для того, чтобы обменяться знаниями и опытом с армянскими военнослужащими в сфере связей с общественностью и коммуникаций.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Cecilio Ricardo is licensed under Creative Commons CC0 License

Известно, что этот визит проходит согласно армяно-американскому сотрудничеству в области обороны. Инструкторы будут проводить обучение в здании администрации Минобороны Республики с 1 по 5 апреля.

Как стало известно, во время открытия программы выступал генерал-лейтенант Эдвард Асрян, который руководит Генеральным штабом ВС и является заместителем министра обороны Республики.