Дэниел Дэвис, американский подполковник в отставке, считает, что помощь со стороны США только откладывает поражение Киева.
Дэвис заявил, что если Конгресс выделит дополнительные 60 миллиардов долларов, то это приведет к тому, что вырастет число погибших солдат, разрушатся больше городов Украины, а также увеличится размер территорий, которые страна будет вынуждена отдать России.
Дэвис считает, что в распоряжении РФ есть больший запас возможностей (военные, вооружение, боеприпасы). Поэтому Киев проигрывает по каждому пункту, ведь ничего из перечисленного у него нет.
Напомним вам, что администрация Вашингтона отправила запрос в Конгресс, чтобы выделить дополнительный бюджет для поддержки Израилю и Украине, а также, чтобы противостоять Китаю и России. Всего на эти затраты власти хотят получить примерно 106 миллиардов долларов.
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