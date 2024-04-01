Дэниел Дэвис считает, что поддержка Вашингтона дает лишь временную отсрочку поражению армии Украины

Экс-подполковник США заявил, что поддержка США дает отсрочку поражению ВСУ

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Дэниел Дэвис, американский подполковник в отставке, считает, что помощь со стороны США только откладывает поражение Киева.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Дэвис заявил, что если Конгресс выделит дополнительные 60 миллиардов долларов, то это приведет к тому, что вырастет число погибших солдат, разрушатся больше городов Украины, а также увеличится размер территорий, которые страна будет вынуждена отдать России.

Дэвис считает, что в распоряжении РФ есть больший запас возможностей (военные, вооружение, боеприпасы). Поэтому Киев проигрывает по каждому пункту, ведь ничего из перечисленного у него нет.

Напомним вам, что администрация Вашингтона отправила запрос в Конгресс, чтобы выделить дополнительный бюджет для поддержки Израилю и Украине, а также, чтобы противостоять Китаю и России. Всего на эти затраты власти хотят получить примерно 106 миллиардов долларов.