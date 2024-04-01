Бельгийская прокуратура получила материалы против главы Еврокомиссии по закупкам вакцин

Урсула фон дер Ляйен может сесть за решётку

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Politico: прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы ЕК о закупках вакцин

Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

Бельгийская прокуратура получила материалы из США в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Прокуратура ЕС занимается расследованием в отношении фон дер Ляйен касательно ее переговоров с генеральным директором Pfizer на предмет лоббирования интересов компании в результате получения взятки.

Прокуратура подозревает, что глава Еврокомиссии лоббировала закупку до 3 млрд. лоз вакцины Pfizer до завершения клинических испытаний.

Проще говоря, суть дела состояла в том, что компания Pfizer, намереваясь опередить фармацевтов из AstraZeneca, а также российских и китайских конкурентов, по всей видимости "дала на лапу" главе Еврокомиссии, фактически главе исполнительной власти ЕС, чтобы та лоббировала её интересы и навязывала странам ЕС вакцину, которая была даже не проверена и не сертифицирована должным образом. Были зафиксированы случаи летальных исходов в результате использования этой вакцины. Материалы для уголовного дела в отношении главы ЕК собрали в Венгрии и Польше, но в последней отозвали свои результаты расследования после смены правительства.