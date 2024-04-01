Глава ДНР считает, что руководство Украины заинтересовано в затягивании конфликта, чтобы удержать власть

Пушилин заявил, что власти Украины заинтересованы в продолжении конфликта

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Денис Пушилин, который занимает пост главы ДНР, заявил, что Власти Киева не заинтересованы в том, чтобы завершить конфликт, так как таким образом пытаются удержать власть в стране в своих руках.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Пушилин сказал, что если бы только желание Украины могло влиять на конфликт, то, возможно, он бы уже разрешился. Но киевский режим не желает его завершения. Он пытается цепляться за все возможности, чтобы сохранить за собой власть.

Пушилин особенно выделил, что страны Запада, которые поддерживают Украину, также не желают завершения конфликта и препятствуют этому. Глава ДНР считает, что даже изменение риторики не способствует разрешению ситуации в регионе. Он сказал, что конфликт заведен в тупик: было многое сделано, многое объявлено, совершено слишком много преступлений, чтобы сразу прекратить конфликт и прийти к мирному соглашению.