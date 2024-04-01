"Ереван испытывает искушение": Военный эксперт усомнился в возможности Армении вступить в НАТО из-за позиции Турции

Военный эксперт Подопригора: Турция негативно отнесётся к вопросу вступления Армении в НАТО

2:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

Ереван испытывает искушение между тем, чтобы стать частью западного сообщества и порвать все связи с Москвой, но его останавливает принадлежность Турции к НАТО и отношение Анкары по этому вопросу. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал военный эксперт Борис Подопригора.

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Специалист уверен, что позиция Турции по этой теме будет негативной.

"Вторым фактором является весьма жёсткая позиция выходцев из Карабаха. При определённых условиях не исключено заметное обострение отношений между армянами-карабахцами и армянами, проживающими на основной части Армении. Вот эти факторы, на мой взгляд, имеют первостепенное значение. Но повторю свой вывод: сегодня давать определенный прогноз будущего Армении и вообще развитии ситуации в этой части Закавказья преждевременно", — добавил Подопригора.

По его словам, руководство Армении во главе с Николом Пашиняном хочет получить гарантии от Запада, но "главным образом они

озабочены сегодняшним вечером, а не завтрашним утром".

"Что значит примкнуть к Западу? Будем называть вещи своими именами — значит, вступить в отношения с НАТО, необязательно в полном объеме, но всё равно получить определенную поддержку как минимум политическую, а то и военно-политическую. Но соседство Армении с Турцией сразу же ставит массу вопросом: а как на это отреагирует, что это будет означать с учётом исторически непростых (я подбираю слова) отношений Еревана и Анкары. Я бы ещё сюда добавил очень непростой фактор Ирана. Потому что Иран, конечно, это будет интерпретировать как попытку создания на своих южных границах своего рода антииранского анклава", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее председатель парламента республики Ален Симонян заявлял, что вступление Армении в Европейский Союз рассматривается как наиболее предпочтительный вариант развития событий. По его мнению, Армения исторически разделяет европейские демократические ценности, и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является логичным и желаемым шагом, требующим приведения страны в соответствие с европейскими стандартами.

Опрос, который провело издание Pravda.Ru в своём Telegram-канале, показал, что 83 процента опрошенных считают, что Армения быстрее всего вступит в состав Азербайджана.