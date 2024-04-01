Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Ида Галич с семьей улетела из России в Дубай
Российские ВКС уничтожили стратегический мост на Запорожском направлении
Член СПЧ Меркачева выступила против смертной казни террористов из "Крокуса", так как это "лёгкое" для них наказание
Египет собирается открыть Большой музей Гизы в 2024 году
Вассерман призвал не обращать пристального внимания на слова и поступки Пугачевой
Захару Прилепину грустно смотреть на уехавшую из России Чулпан Хаматову
Знакомим с вредителем картофеля по имени цикада
Самбурская признала, что не вписывается в светское общество из-за своего характера
Актёр Кравченко рассказал, как голодал вместе с мамой перед съёмками в "Иди и смотри"
"Ереван испытывает искушение": Военный эксперт усомнился в возможности Армении вступить в НАТО из-за позиции Турции

Военный эксперт Подопригора: Турция негативно отнесётся к вопросу вступления Армении в НАТО

2:21
Мир » Бывший СССР » Армения

Ереван испытывает искушение между тем, чтобы стать частью западного сообщества и порвать все связи с Москвой, но его останавливает принадлежность Турции к НАТО и отношение Анкары по этому вопросу. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал военный эксперт Борис Подопригора.

Военный эксперт Подопригора: Турция негативно отнесётся к вопросу вступления Армении в НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Գարվիք is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалист уверен, что позиция Турции по этой теме будет негативной.

"Вторым фактором является весьма жёсткая позиция выходцев из Карабаха. При определённых условиях не исключено заметное обострение отношений между армянами-карабахцами и армянами, проживающими на основной части Армении. Вот эти факторы, на мой взгляд, имеют первостепенное значение. Но повторю свой вывод: сегодня давать определенный прогноз будущего Армении и вообще развитии ситуации в этой части Закавказья преждевременно", — добавил Подопригора.

По его словам, руководство Армении во главе с Николом Пашиняном хочет получить гарантии от Запада, но "главным образом они
озабочены сегодняшним вечером, а не завтрашним утром".

"Что значит примкнуть к Западу? Будем называть вещи своими именами — значит, вступить в отношения с НАТО, необязательно в полном объеме, но всё равно получить определенную поддержку как минимум политическую, а то и военно-политическую. Но соседство Армении с Турцией сразу же ставит массу вопросом: а как на это отреагирует, что это будет означать с учётом исторически непростых (я подбираю слова) отношений Еревана и Анкары. Я бы ещё сюда добавил очень непростой фактор Ирана. Потому что Иран, конечно, это будет интерпретировать как попытку создания на своих южных границах своего рода антииранского анклава", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее председатель парламента республики Ален Симонян заявлял, что вступление Армении в Европейский Союз рассматривается как наиболее предпочтительный вариант развития событий. По его мнению, Армения исторически разделяет европейские демократические ценности, и получение статуса кандидата на вступление в ЕС является логичным и желаемым шагом, требующим приведения страны в соответствие с европейскими стандартами.

Опрос, который провело издание Pravda.Ru в своём Telegram-канале, показал, что 83 процента опрошенных считают, что Армения быстрее всего вступит в состав Азербайджана. 

 

 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часов Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Дизайнер Тычино рассказала, как поменять интерьер перед тем, как завести питомца
ТОП-5 нержавеющих иномарок: эксперты раскрыли секреты стойкости к коррозии
Мирошник: СБУ поняла последствия требований Москвы о противодействии терроризму
Беременная Женя Малахова записала песню в обнаженном виде
Сэндвич с жареными помидорами и мятным песто не добавит лишнего веса
Дизайнер назвала цвета, недопустимые для маленьких комнат
Дочь Ирины Апексимовой Дарья показала фото с мужем, актером Егором Корешковым
Климатолог Киселёв предупредил о пике эффекта Эль-Ниньо в 2024 году
В России вступил в силу новый коэффициент ОСАГО за безаварийное вождение
А правда что: средства с протеином могут испортить волосы — комментирует эксперт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников