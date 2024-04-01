В Совфеде отреагировали на угрозы киевского режима в отношении железной дороги в Крым

Цеков заявил, что угрозы Киева — результат зависти

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя угрозу, которую киевские власти представляют для железной дороги в Крым через новые регионы России, утверждает, что Киевский режим завидует тому, как развиваются новые регионы России и Крым.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отмечает, что в этих районах активно строят инфраструктурные объекты для улучшения качества жизни местного населения, что, в свою очередь, вызывает резонанс у сторонников Киева.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который обвиняется в причастности к терактам в России, считает восстановление железнодорожного сообщения в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях серьезной проблемой для Киева. В то же время, он утверждает, что Россия будет защищать железную дорогу всеми возможными средствами и мерами, а попытки повредить железную дорогу он характеризует как "диверсию против местного населения", так как строительство дороги предназначено именно для перемещения населения и снабжения регионов. При этом он пообещал "справиться" с этим участком железной дороги, ссылаясь на наличие соответствующего опыта.

Цеков расценил эти заявления как очередную браваду и подчеркнул, что Россия будет всеми возможными мерами и средствами защищать железнодорожное сообщение, поскольку оно необходимо для передвижения и снабжения местного населения. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по восстановлению железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, а также о намерении продолжить эту работу для обеспечения прямого железнодорожного сообщения с Севастополем.

* — внесен в список террористов и экстремистов.