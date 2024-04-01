Молдавия принимает участие в учениях JCET-2024 с Румынией и США

Минобороны Молдавии: в проходящих учениях JCET-2024 принимает участие спецназ страны

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В республике Молдавия начались многонациональные военные учения под наименованием JCET-2024, в которых участвуют военнослужащие из спецподразделений Молдавии, Румынии и Соединенных Штатов. Эта информация была озвучена представителями министерства обороны страны.

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В рамках данных учений, которые пройдут с 1 по 19 апреля текущего года, военные из трех стран будут совершенствовать свои навыки на территории учебных центров молдавской национальной армии. Данное мероприятие нацелено на развитие сотрудничества и обмена опытом между спецназовцами участвующих стран, а также на повышение уровня их взаимодействия в оперативном плане. В этот раз к учениям присоединятся элементы службы государственной охраны и спецподразделение "Пантера".

Участникам учений предстоит выполнение различных заданий, включая парашютные прыжки и боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также проведение полевых упражнений, направленных на отработку конкретных операций. Местное население Молдавии было уведомлено о перемещении военной техники в период проведения учений по дорогам страны.

Согласно основному закону Молдавии, страна занимает позицию нейтралитета. Тем не менее, начиная с 1994 года, республика активно сотрудничает с НАТО, действуя в рамках индивидуального плана партнерства. После того как к власти пришла партия "Действие и солидарность", за которой стоит президент Майя Санду, в Молдавии стали регулярно проходить военные учения с участием иностранных военных сил, включая подразделения из США, Великобритании, Германии и Румынии.