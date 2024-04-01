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Китай должен послать четкие сигналы России, считает Франция

МИД Франции надеется, что Китай пошлет четкие сигналы России по поводу Украины

1:59
Мир

Французское внешнеполитическое ведомство ожидает от Китая отправки решительных сообщений России по вопросу ситуации на Украине, как сообщил руководитель МИД Франции Стефан Сежурне.

МИД Франции надеется, что Китай пошлет четкие сигналы России по поводу Украины
Фото: flickr.com by Европейский парламент is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время проведения совещания с главой китайской дипломатии Ван И, Сежурне выразил надежду на активную позицию Китая в диалоге с Россией, ссылаясь на информацию от Франс Пресс.

Сежурне подчеркнул, что безопасность европейцев напрямую зависит от установления мирного порядка, который должен быть выстроен на основе международного права. По его мнению, устойчивый мир невозможен без достижения согласия с украинской стороной. Сежурне также отметил важность роли Китая в поддержании принципов международного права.

В феврале 2023 года правительство Китая представило документ, направленный на разрешение конфликта между Москвой и Киевом. В документе изложено двенадцать пунктов, включая призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех государств в вопросах безопасности, а также к решению гуманитарных проблем на Украине.

Со стороны Москвы неоднократно звучали заявления о готовности к переговорам, в то время как украинская сторона законодательно исключила возможность диалога. Западные страны, как отмечается, игнорируют отказы Киева от переговорного процесса. В Кремле указывают на отсутствие предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине в текущих условиях, подчеркивая, что приоритетом для России является достижение целей через военные действия.

О перспективах для мирного решения конфликта в Кремле говорят с учетом текущей обстановки и новых реалий. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для возобновления переговоров Украине необходимо отменить решение о запрете на диалог с Россией. Путин также выразил готовность к мирному урегулированию конфликта при условии обеспечения безопасности России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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