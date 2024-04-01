Американский миллиардер Дэвид Сакс в своем сообщении в социальной сети Х высказал мнение, что Соединенные Штаты не имеют возможности передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что даже выделение еще 61 миллиарда долларов не изменит этот факт.
В связи с этим Сакс выступил с предложением начать процесс мирного урегулирования конфликта, пока ситуация на Украине не привела к полному коллапсу страны. Миллиардер призвал искать пути к миру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение оставшейся части Украины.
Ранее издание Business Insider опубликовало материал, в котором говорится, что Россия, нанося удары планирующими бомбами, вынуждает ВСУ размещать средства ПВО в непосредственной близости к линии фронта. Украинские военные вынуждены идти на этот шаг, чтобы попытаться сбить российские истребители, но при этом рискуют потерять ценные средства ПВО, которые могут быть уничтожены в результате боевых действий.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.