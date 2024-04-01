Сакс: Запад не сможет поставить Украине самое необходимое вооружение

Сакс заявил, что США истощили запасы ПВО для Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский миллиардер Дэвид Сакс в своем сообщении в социальной сети Х высказал мнение, что Соединенные Штаты не имеют возможности передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что даже выделение еще 61 миллиарда долларов не изменит этот факт.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

В связи с этим Сакс выступил с предложением начать процесс мирного урегулирования конфликта, пока ситуация на Украине не привела к полному коллапсу страны. Миллиардер призвал искать пути к миру, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение оставшейся части Украины.

Ранее издание Business Insider опубликовало материал, в котором говорится, что Россия, нанося удары планирующими бомбами, вынуждает ВСУ размещать средства ПВО в непосредственной близости к линии фронта. Украинские военные вынуждены идти на этот шаг, чтобы попытаться сбить российские истребители, но при этом рискуют потерять ценные средства ПВО, которые могут быть уничтожены в результате боевых действий.