"Вся иностранная подготовка — в мясорубку", — пленный солдат ВСУ рассказал о насильной мобилизации и подготовке иностранными инструкторами

Пленный солдат ВСУ Мерва: нас отправили в мясорубку

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Бывший украинский военнослужащий Борис Мерва, попавший в российский плен, рассказал, что был насильно мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем, в том числе два микроинсульта и травму головы.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мерва, который был взят в плен во время боев за Авдеевку, сообщил, что его призвали в армию, несмотря на медицинские противопоказания, и отправили на фронт без должной подготовки. Он также добавил, что иностранные инструкторы, в том числе из США и Австрии, провели слишком краткую подготовку, которая не подготовила их к боевым действиям.

"Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были убежали. Темно уже было. Я запутался в "путанке", автомат тоже запутался. Снял бронежилет — и в четырех метрах от меня раздался взрыв. Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: "Ты кто?", а я ответил, что сдаюсь", — сказал Мерва.

Мерва заявил, что иностранные инструкторы не подготовили солдат и отправляли их в мясорубку.

Солдат рассказал о сложностях во время боев и о том, как он был вынужден сдаваться в плен, так как не смог догнать своих товарищей во время отступления из-за проблем со здоровьем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, как заявил президент Владимир Путин.