В России прокомментировали заявления НАТО о готовности вступить в конфликт

Гаврилов: воинственная риторика НАТО призвана отвлечь внимание от коррупции на Украине

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Заявления НАТО о готовности к потенциальному конфликту с Россией — это попытка Запада отвлечь внимание мировой общественности от коррупции на Украине и своих внутренних проблем, считает Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Гаврилов отметил, что западные политики, в том числе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, делают громкие заявления о готовности к конфликту с Россией, чтобы скрыть бесчестное поведение своих лидеров и направить недовольство граждан в иное русло. Дипломат подчеркнул, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла, однако Запад должен осознавать ответственность за свои действия, направленные на ухудшение безопасности России.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту также подчеркнул, что Запад использует Россию в качестве "страшилки" для собственного населения, чтобы отвлечь внимание от внутренних трудностей, но "умные люди" понимают, что это не более чем фикция.