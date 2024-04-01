"Европа выстрелила себе в ногу", — Запад обратил внимание на последствия введения санкций против Росссии

Daily Mail: Российская экономика показывает стойкость несмотря на сакнции

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Несмотря на экономические санкции Запада, Россия успешно развивает свои экономические связи с другими странами, в том числе с Китаем и Ираном, что способствует ее экономическому росту, — отмечают эксперты в интервью Daily Mail.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

По мнению специалистов, опрошенных изданием, Запад, введя санкции против России, фактически подтолкнул ее к поиску новых партнеров и укреплению экономической независимости. Профессор Алан Кафруни подчеркнул, что санкции против российской нефти и газа нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, в то время как Россия успешно диверсифицировала свои энергетические рынки.

Ксения Киркхэм, эксперт по экономическим войнам, добавила, что чрезмерно оптимистичная оценка Запада своего влияния на Россию может привести к подрыву доверия к доллару и западным системам логистики. Россия, по ее мнению, успешно адаптируется к изменившимся условиям и находит новых партнеров.

Москва неоднократно заявляла, что способна устоять перед санкционным давлением Запада, которое лишь укрепляет ее решимость и независимость. В самих западных странах также звучат голоса скептиков по поводу эффективности санкций против России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад ведет долгосрочную стратегию по сдерживанию и ослаблению России, что негативно сказывается на мировой экономике в целом.