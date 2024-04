Украина для НАТО — поле боя, сам альянс выполняет функции тыла, заявил Гаврилов

Украина стала полем боя и оружием в руках НАТО для ведения вооруженной борьбы против России, в то время как Запад поддерживает их со своего "тыла", — заявил РИА Новости Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.