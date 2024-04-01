Украина стала полем боя и оружием в руках НАТО для ведения вооруженной борьбы против России, в то время как Запад поддерживает их со своего "тыла", — заявил РИА Новости Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.
Гаврилов подчеркнул, что враждебность по отношению к России пронизывает весь блок НАТО и находит свое отражение в их военных планах и растущей милитаризации. Дипломат добавил, что НАТО использует Украину как инструмент в своей борьбе с Россией, в то время как западные страны остаются в тени, поставляя оружие, разведданные и обеспечивая поддержку с тыла.
Интервью было приурочено к 75-летию создания Североатлантического альянса.
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