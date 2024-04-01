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Украина для НАТО — поле боя, сам альянс выполняет функции тыла, заявил Гаврилов

Гаврилов: НАТО использует Украину как поле боя

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Мир

Украина стала полем боя и оружием в руках НАТО для ведения вооруженной борьбы против России, в то время как Запад поддерживает их со своего "тыла", — заявил РИА Новости Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

Гаврилов: НАТО использует Украину как поле боя
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Гаврилов подчеркнул, что враждебность по отношению к России пронизывает весь блок НАТО и находит свое отражение в их военных планах и растущей милитаризации. Дипломат добавил, что НАТО использует Украину как инструмент в своей борьбе с Россией, в то время как западные страны остаются в тени, поставляя оружие, разведданные и обеспечивая поддержку с тыла.

Интервью было приурочено к 75-летию создания Североатлантического альянса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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