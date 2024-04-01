Количество FPV-дронов в ВСУ достигло миллиона штук, заявил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин

Украинская армия успешно наращивает численность своих беспилотников и приближается к миллиону единиц, однако у них возникают трудности с доставкой дронов на фронт и нехваткой квалифицированных операторов, заявил РИА Новости генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин.
По его словам, Украина достигла впечатляющих результатов в количественном плане, но у них остаются серьезные проблемы с логистикой и подготовкой персонала. Кузякин подчеркнул, что один миллион дронов ничего не значит без квалифицированных специалистов, способных эффективно их использовать.
Центр, который занимается разработкой и производством боевых беспилотников, может выпускать сотни единиц в месяц, а в случае необходимости увеличить производство до нескольких тысяч в неделю. FPV-дроны, которые применяются для разведки и отвлечения средств противовоздушной обороны, представляют серьезную угрозу на поле боя.
Компания Дмитрия Кузякина, в которую входят высококлассные специалисты-выпускники МФТИ, также обучает военных пилотированию и применению таких дронов в боевых условиях.
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