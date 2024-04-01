Россия выразила готовность встретить войска НАТО на Украине

Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с контингентом НАТО

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Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, предостерег НАТО от попыток испытать Россию на прочность путем снятия запрета на потенциальную отправку военных на Украину.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

В интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию создания Североатлантического альянса, дипломат подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий.

Гаврилов прокомментировал недавние заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Франции Эммануэля Макрона, которые не исключили возможность отправки военнослужащих на Украину. Российский дипломат призвал военных стратегов в Вашингтоне и Брюсселе осознать, что снятие табу на потенциальную отправку кадровых военных стран альянса на Украину не останется без ответа со стороны России.

Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, который предупредил, что государства, заявляющие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понимать, что и у самой России не будет никаких красных линий в отношении этих государств. Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала о рисках прямого военного столкновения ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на тех, кто способствует эскалации конфликта.

Гаврилов отметил, что возрастающая вовлеченность стран НАТО в вооруженную конфронтацию идет вразрез с совместным заявлением ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена. Интервью российского дипломата было приурочено к 75-летней годовщине подписания Североатлантического договора в Вашингтоне, ознаменовавшего создание НАТО.