В России заявили, что политика НАТО в отношении России будет иметь негативные последствия для Европы

Гаврилов: политика НАТО в отношении России способствует деградации обстановки в Европе

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Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, предупредил об опасных последствиях агрессивной политики НАТО в отношении России.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

В интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию создания Североатлантического альянса, дипломат выразил мнение, что такая ситуация не может продолжаться долго.

Гаврилов подчеркнул, что чрезмерно агрессивная линия, которую НАТО проводит в отношении России, неизбежно приведет к полной деградации военно-политической обстановки на европейском континенте. Он отметил, что подобный подход альянса чреват серьезными негативными последствиями для стабильности и безопасности в регионе.