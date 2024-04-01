Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, предупредил об опасных последствиях агрессивной политики НАТО в отношении России.
В интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию создания Североатлантического альянса, дипломат выразил мнение, что такая ситуация не может продолжаться долго.
Гаврилов подчеркнул, что чрезмерно агрессивная линия, которую НАТО проводит в отношении России, неизбежно приведет к полной деградации военно-политической обстановки на европейском континенте. Он отметил, что подобный подход альянса чреват серьезными негативными последствиями для стабильности и безопасности в регионе.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.