Гаврилов: Состояние отношений между Россией и НАТО хуже, чем во время холодной войны

Гаврилов: отношения между РФ и НАТО нечто большее, чем холодная война

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Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в интервью РИА Новости охарактеризовал текущее состояние отношений между Россией и НАТО как нечто большее, чем просто холодная война.

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Гаврилов напомнил, что во времена холодной войны практически все заявления НАТО на различных уровнях начинались с оценки вероятности внезапного масштабного нападения со стороны СССР и стран Варшавского договора. По его словам, сегодня мы вновь наблюдаем преобладание подобной риторики.

Дипломат обратил внимание на стратегическую концепцию НАТО, принятую на саммите в Мадриде в 2022 году, в которой Россия названа наиболее значительной и прямой угрозой. Он отметил, что альянс планирует придерживаться этой агрессивной и конфронтационной логики как минимум в течение ближайшего десятилетия, на которое рассчитан данный документ. По мнению Гаврилова, идеал евробезопасности для НАТО теперь заключается в границах с Россией, обмотанных колючей проволокой.

Глава делегации подчеркнул, что в результате такого подхода отношения между Россией и НАТО сейчас можно охарактеризовать как нечто большее, чем просто холодная война. Его интервью было приурочено к 75-летней годовщине подписания Североатлантического договора в Вашингтоне, которая отмечается 4 апреля.