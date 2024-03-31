"Потеряет Одессу и выход к Черному морю", — Илон Маск сделал заявление о крахе Украины

Илон Маск сделал заявление о судьбе Украины, в котором призвал киевский режим принять переговоры с Россией.
По мнению Маска, решение Украины пойти в контрнаступление обошлось Киеву множеством смертей.
"Атаковать большую армию, которая имела глубокоэшелонированную оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало бронетехники или преимущества в воздухе! Любой дурак мог это предвидеть", — сказал Маск.
Предприниматель так же отметил, что его рекомендация изначально заключалась в закреплении на местах и организации обороны.
Маск отметил, что России не удастся захватить всю территорию Украины, но ее финальные приобретенные территории вырастут в разы. По мнению Маска, чем дольше будет продолжаться война, тем больше территорий получит Россия, в том числе и Одессу.
Главным вопросом он назвал потерю Киевом выхода в Черное море.
"На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет", — конкретизирует Маск.
Анализируя ситуацию, Маск в очередной раз призвал Украину пойти на переговоры, тем более, пока она не потеряла еще больше территорий.
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