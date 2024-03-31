Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа альтернатива поводку для выгула кошек
Почему страховые полисы не защищают автовладельцев от дорогих расходов после ДТП?
Юрист Афанасьев призвал россиян диверсифицировать вклады между разными банками
Может ли искусственный свет быть полезен: интересное о светотерапии
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Вкусные сорта тыквы
Домашнее миндальное молоко: очень легко приготовить
Напоминание для туристов: портативные батареи в багаже под запретом
Простые и эффективные стратегии подъёма по утрам
"Потеряет Одессу и выход к Черному морю", — Илон Маск сделал заявление о крахе Украины

Илон Маск: Украина потеряет Одессу и может потерять выход к Черному Морю

1:16
Мир

Илон Маск сделал заявление о судьбе Украины, в котором призвал киевский режим принять переговоры с Россией.

Илон Маск: Украина потеряет Одессу и может потерять выход к Черному Морю
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Маска, решение Украины пойти в контрнаступление обошлось Киеву множеством смертей.

"Атаковать большую армию, которая имела глубокоэшелонированную оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало бронетехники или преимущества в воздухе! Любой дурак мог это предвидеть", — сказал Маск.

Предприниматель так же отметил, что его рекомендация изначально заключалась в закреплении на местах и организации обороны.

Маск отметил, что России не удастся захватить всю территорию Украины, но ее финальные приобретенные территории вырастут в разы. По мнению Маска, чем дольше будет продолжаться война, тем больше территорий получит Россия, в том числе и Одессу.

Главным вопросом он назвал потерю Киевом выхода в Черное море.

"На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет", — конкретизирует Маск.

Анализируя ситуацию, Маск в очередной раз призвал Украину пойти на переговоры, тем более, пока она не потеряла еще больше территорий.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Ожесточённые бои у Часов Яра, на Западной Украине уничтожаются подземные хранилища газа Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Импорту нет! В России появится новый производитель полимерных труб
Сколько слов они знают: названы самые разговорчивые породы кошек
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Последние материалы
Юрист Афанасьев призвал россиян диверсифицировать вклады между разными банками
Может ли искусственный свет быть полезен: интересное о светотерапии
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Вкусные сорта тыквы
Домашнее миндальное молоко: очень легко приготовить
Напоминание для туристов: портативные батареи в багаже под запретом
Простые и эффективные стратегии подъёма по утрам
РВНП: Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к теракту в "Крокус Сити Холле"
Илон Маск: Украина потеряет Одессу и может потерять выход к Черному Морю
Россия совместно с Белоруссией запустила производство беспилотных комбайнов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников