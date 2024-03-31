"Потеряет Одессу и выход к Черному морю", — Илон Маск сделал заявление о крахе Украины

Илон Маск: Украина потеряет Одессу и может потерять выход к Черному Морю

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Илон Маск сделал заявление о судьбе Украины, в котором призвал киевский режим принять переговоры с Россией.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Маска, решение Украины пойти в контрнаступление обошлось Киеву множеством смертей.

"Атаковать большую армию, которая имела глубокоэшелонированную оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало бронетехники или преимущества в воздухе! Любой дурак мог это предвидеть", — сказал Маск.

Предприниматель так же отметил, что его рекомендация изначально заключалась в закреплении на местах и организации обороны.

Маск отметил, что России не удастся захватить всю территорию Украины, но ее финальные приобретенные территории вырастут в разы. По мнению Маска, чем дольше будет продолжаться война, тем больше территорий получит Россия, в том числе и Одессу.

Главным вопросом он назвал потерю Киевом выхода в Черное море.

"На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет", — конкретизирует Маск.

Анализируя ситуацию, Маск в очередной раз призвал Украину пойти на переговоры, тем более, пока она не потеряла еще больше территорий.