Японское издание Shūkan Gendai предупреждает, что продолжение военного противостояния с Россией может привести к исчезновению Украины как государства. Авторы публикации отмечают, что без масштабного финансирования и поставок вооружений со стороны Запада Киев окажется не в состоянии поддерживать функционирование государственных институтов.
Если конфликт будет развиваться по нынешнему сценарию, то помимо невозможности перейти в контрнаступление, для Украины возникнет реальная угроза прекращения существования как единого суверенного государства.
По мнению японских журналистов, будущее Украины может иметь и более конкретные варианты развития событий. Когда в обществе начнут усиливаться сомнения в необходимости продолжать войну, исход которой заведомо проигрышный, возрастает серьезный риск погружения страны в хаос. В худшем случае не исключен раскол Украины и перенос ее политического центра на западные регионы.
Авторы публикации полагают, что Западу пришло время уделить большее внимание прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не только оказанию ей помощи в противостоянии с Россией.
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