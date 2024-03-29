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В журнале Forbes сообщили, что танки Challenger 2, которые были отправлены из Великобритании в Киев, не подходят для ведения боев на Украине

Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони

1:36
Мир

Дэвид Экс, который является военным обозревателем, поделился в статье журнала Forbes, что танки Challenger 2, которые Лондон поставил на Украины, не подходит для ведения боев на этой территории. Он объясняет это тем, что такие танки слишком тяжелые, они не укомплектованы дополнительной бронёй и нуждаются в более тщательном обслуживании.

Британия отправила на Украину танки Challenger 2 без дополнительной брони
Фото: defenceimagery.mod.uk by Graeme Main is licensed under Open Government Licence version 1.0

Экс заметил, что к танку Challenger 2 предоставлялась дополнительная броня, которую Лондон поставлял во все компании, где принимал участие. Но в Киев почему-то такой поставки не сделали. Обозреватель постарался объяснить это тем, что дополнительная броня прибавит танку вес и сделает его менее маневренным. Экс отметил и тот факт, что танк требует совершенно другого обслуживания, а это значит, что украинским военным придется выстраивать новую логистику по доставке боеприпасов только для этого танка. Упомянул он и о том, что ресурс выстрелов Challenger 2 в 1,5 раза меньше, чем у других танков.

Экс считает, что шаг Великобритании по поставке Challenger 2 был сделан для побуждения стран НАТО отправить и свои танки на Украину.

Напомним вам, что в первые два года (2022 — 2023) военной операции Лондон поставлял на украину вооружение на сумму 2,9 млрд долларов ежегодно. А в этом году этот объем средств вырастет на 255 млн долларов.

В посольстве России в Лондоне заявили о том, что своими поставками Великобритания показывает вовлеченность в конфликт на Украине…

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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