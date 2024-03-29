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Глава МИД России прокомментировал планы ООН и Турции по судоходству в Черном море

Лавров: В ООН не смогли выработать подходящего предложения по судоходству в Черном Море

3:31
Мир

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал предложения ООН и Турции, касающиеся вопросов судоходства в Черном море. По его словам, на данный момент эти инициативы не привели ни к каким результатам.

Лавров: В ООН не смогли выработать подходящего предложения по судоходству в Черном Море
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лавров отметил, что Москва ознакомилась с подобными разговорами и упоминаниями со стороны Генерального секретаря ООН. Россия объяснила условия, на которых готова рассматривать эти предложения — на основе принципа взаимности. Министр пояснил, что действующий меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН, гарантирующий снятие западных санкций с российского экспорта удобрений и зерна, не выполняется ни в одной из своих частей, хотя должен действовать еще полтора года.

Лавров подчеркнул, что позиция Москвы хорошо известна. Несмотря на сообщения и публичные заявления со стороны турецкого руководства и ООН, эти инициативы пока не привели ни к каким результатам, не вдаваясь при этом в детали.

Ранее официальный представитель Генсека ООН сообщал, что в феврале Антониу Гутерреш направил письма президентам России, Турции и Украины по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Идея нового регламента безопасности судоходства в этом регионе совместно с Турцией и ООН ранее высказывалась президентом Эрдоганом. Однако замглавы российского МИД заявлял, что пока рано говорить о достижении договоренностей по новому регламенту.

Таким образом, по словам Лаврова, предложения ООН и Турции по черноморскому судоходству пока не реализованы на практике, несмотря на обсуждения. Россия выдвинула встречные условия взаимности и выполнения существующих договоренностей.

Поставки зерна из украинских портов осуществлялись в рамках зернового соглашения, однако его действие прекратилось 18 июля 2023 года. Российская сторона проинформировала Турцию, Украину и ООН о своем несогласии с продлением данной инициативы. Глава Российского государства Владимир Путин подчеркивал, что условия сделки в отношении России не соблюдались, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не намеревались выполнять свои обязательства. Неоднократно российский лидер указывал, что основная часть украинского зерна вывозилась в государства Запада, тогда как первоначальная цель соглашения — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.

После прекращения действия морского гуманитарного коридора Министерство обороны РФ объявило, что с полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении украинских портов, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, украинские власти решили продолжить поставки зерна по Черному морю.

В августе прошлого года Военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, направляющихся в порты Черноморск, Одесса и "Южный" или следующих из них. В том же месяце Киев объявил о возможности регистрации торговых судов, готовых следовать указанными маршрутами под наблюдением Вооруженных сил Украины, которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук признал, что на данный момент невозможно гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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