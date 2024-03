Глава МИД России прокомментировал планы ООН и Турции по судоходству в Черном море

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал предложения ООН и Турции, касающиеся вопросов судоходства в Черном море. По его словам, на данный момент эти инициативы не привели ни к каким результатам.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic