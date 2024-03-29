Сергей Лавров заявил, что РФ готова способствовать налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном

Ларов: Россия готова помочь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что армянское руководство полностью осведомлено о готовности России способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и довести этот процесс до логического завершения.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

В то же время, по словам министра, Ереван прекрасно понимает, что западные страны предпринимают шаги, затрудняющие урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Лавров подчеркнул, что Москва честно изложила свои оценки ситуации армянским властям. Россия остается верна своим обязательствам и искренне заинтересована в стабилизации обстановки и восстановлении отношений между Ереваном и Баку. Однако действия Евросоюза и НАТО создают препятствия на этом пути.

Министр отметил, что в последнее время контактов с армянской стороной не было — его последняя встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном состоялась в ноябре 2023 года. Лавров упомянул протесты Азербайджана против некоторых шагов, связанных с расширением полномочий и численности миссии ЕС в Армении, подчеркнув, что этот вопрос находится в ведении самих сторон конфликта.

Ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС, наделяющее миссию Евросоюза на границе с Азербайджаном неприкосновенностью и льготами. В России увидели в этом стремление Запада закрепиться в регионе в ущерб интересам реальной нормализации отношений и с целью вытеснить Россию из ее традиционной роли гаранта безопасности в Закавказье.

В 2022 году при посредничестве России, США и ЕС Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. Армения заявила о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, включая Карабах.