В Министерстве обороны Южной Коре сказали, что правительство не изменило своей позиции по ситуации на Украине

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Южная Корея заявила, что не меняла своего решения по поставке оружия Киеву

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Мир

В Министерстве обороны Республики Корея ответили на просьбу Украины предоставить ей зенитные ракетные комплексы Patriot. Они сказали, что решение властей по предоставлению помощи Киеву осталось неизменным, и Сеул не станет поставлять летальное оружие.

Южная Корея заявила, что не меняла своего решения по поставке оружия Киеву
Фото: commons.wikimedia.org by J. Patrick Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним, что 27 марта Дмитрий Кулеба, который занимает пост главы МИД Украины, попросил Республику Корею отправить Киеву ЗРК Patriot. Он сказал, что это оружие не несет смертельную опасность, так как предназначено для сбивания ракет.

Чон Ха Гю, который занимает пост официального представителя МИД Южной Кореи, заявил, что не знает деталей просьбы, но позиция правительства по ситуации на Украине осталось неизменным.

Как известно, Республика Корея приняла решение оказывать помощь Киеву финансового и гуманитарного характера. Они поставляют ВСУ вооружение нелетального типа.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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