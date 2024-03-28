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"Как-то это странно". Американский ведущий удивился, что США не выразили соболезнования России из-за "Крокуса"

Ведущий RT Санчес: Путин принес соболезнования США после теракта 11 сентября

Мир

Удивительно, что Вашингтон вместо соболезнований по поводу теракта в "Крокусе Сити Холле" поспешил заверить Россию в невиновности Украины, заявил в эфире RT американский консерватор и ведущий Рик Санчес. Его слова передает "Свободная пресса".

Ведущий RT Санчес: Путин принес соболезнования США после теракта 11 сентября
Фото: flickr.com by Роберт Дж. Фиш. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заметил, что несмотря на холодные отношения с Россией Байден мог бы выразить слова сочувствия, но не сделал этого. Санчес напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2001 году принес соболезнования действующему лидеру США Джорджу Бушу-младшему после теракта в башнях-близнецах 11 сентября.

Ведущий подчеркнул, что на момент, когда Вашингтон заявлял о непричастности Украины, в России никто еще не озвучивал такую версию. Подобная спешка США вызывает недоумение, заметил Санчес.

"И при этом у меня — как, думаю, и у многих моих коллег и товарищей, интересующихся геополитикой, — возникли мысли: "Как-то это странно. Ненормально даже. С чего бы такое раннее заявление? Почему США вообще взялись формировать подачу? Почему весь поток информации о том, что случилось в России, шел из Вашингтона?" — удивился он.

Ранее выяснилось, что террористы, напавшие на "Крокус", находились пол воздействием психотропных препаратов.

В.В.Путин 11 сентября 2001 №1
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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