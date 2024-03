"Как-то это странно". Американский ведущий удивился, что США не выразили соболезнования России из-за "Крокуса"

Удивительно, что Вашингтон вместо соболезнований по поводу теракта в "Крокусе Сити Холле" поспешил заверить Россию в невиновности Украины, заявил в эфире RT американский консерватор и ведущий Рик Санчес. Его слова передает "Свободная пресса".

Фото: flickr.com by Роберт Дж. Фиш. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic