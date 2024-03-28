У Цянь заявил, что Америка провоцирует конфликты между другими странами в своих интересах

В КНР считают, что США намеренно провоцирует конфликты между другими странами

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У Цянь, который занимает должность официального представителя Министерства обороны КНР, ответил на заявление США о том, что они занимают сторону Индии в споре за территорию Китая с этой страной. Цянь заявил, что у Америки уже есть опыт провоцирования конфликтов между разными странами, чтобы достичь своих интересов. И мировое общество знает об этом.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Цянь подчеркнул, что Китай и Индия поддерживают нужные связи. У двух государств есть желание и способы, чтобы решить территориальные вопросы путем мирных переговоров.

Цянь сказал, что территория Южного Тибета с давних времен принадлежит Китаю.