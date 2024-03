В Германии заговорили о мирном решении конфликта на Украине

Обсуждение путей к миру на Украине уже началось в некоторых странах, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью местным СМИ. По его словам, советники по безопасности из разных государств, включая Украину, уже начали дискуссии о возможной дорожной карте к миру.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International