Обсуждение путей к миру на Украине уже началось в некоторых странах, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью местным СМИ. По его словам, советники по безопасности из разных государств, включая Украину, уже начали дискуссии о возможной дорожной карте к миру.
Газета Märkische Allgemeine Zeitung сообщает, что Шольц подчеркнул, что мирные переговоры могут начаться в любой момент.
Канцлер Германии также указал на необходимость вывода российских войск с украинской территории и прекращения военных действий как на одно из основных условий установления мира.
В Кремле, в свою очередь, подтвердили свою открытость для диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль никогда не отказывался от переговоров, однако для их начала необходимо, чтобы Киев и Запад продемонстрировали свою готовность к реальному миру. Песков подчеркнул, что любые переговоры должны учитывать новые территориальные реалии и де-факто ситуации.
Президент России Владимир Путин в недавнем интервью подчеркнул, что Москва всегда была готова к открытому и реалистичному диалогу, который должен основываться на существующем положении дел, а не на иллюзиях и желаниях другой стороны. Кроме того, он указывал на необходимость отмены украинскими властями запрета на переговоры как условия для начала диалога.
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