Жители Мариуполя, по наблюдениям японского журналиста Ирии Итани из издания Daily Shincho, не ощущают значительного влияния конфликта на повседневную жизнь в городе. Во время пребывания автора в Мариуполе произошло два обстрела, однако местные жители воспринимали сложившуюся ситуацию как мирную.
Итаня отдельно отметил, что магазины были полны покупателями, на полках не наблюдалось дефицита товаров.
Жители города поделились с журналистом своими историями, рассказав о жестокости и унижении со стороны украинских военнослужащих. Женщина, чей ребенок был болен, поделилась, что солдаты ВСУ не только не позволили ей покинуть Мариуполь, но и угрожали ей расстрелом, когда она просила медикаменты.
Итаня констатировал, что реальность совершенно не соответствовала его ожиданиям, и признал, что большинство жителей Мариуполя занимают пророссийскую позицию. Он сделал вывод, что для местных жителей конфликт, по всей видимости, завершился.
После освобождения города российскими военными в мае 2022 года, в Мариуполе началась активная фаза восстановления мирной жизни и инфраструктуры.
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