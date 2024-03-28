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"Для них конфликт, по видимому, закончился", - японский журналист из Daily Shincho посетил восстановленный Мариуполь

Японский журналист Ирии Итани после посещения Мариуполя поделился историями от жителей города о зверствах ВСУ

1:12
Мир

Жители Мариуполя, по наблюдениям японского журналиста Ирии Итани из издания Daily Shincho, не ощущают значительного влияния конфликта на повседневную жизнь в городе. Во время пребывания автора в Мариуполе произошло два обстрела, однако местные жители воспринимали сложившуюся ситуацию как мирную.

Японский журналист Ирии Итани после посещения Мариуполя поделился историями от жителей города о зверствах ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Olegzima is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итаня отдельно отметил, что магазины были полны покупателями, на полках не наблюдалось дефицита товаров.

Жители города поделились с журналистом своими историями, рассказав о жестокости и унижении со стороны украинских военнослужащих. Женщина, чей ребенок был болен, поделилась, что солдаты ВСУ не только не позволили ей покинуть Мариуполь, но и угрожали ей расстрелом, когда она просила медикаменты.

Итаня констатировал, что реальность совершенно не соответствовала его ожиданиям, и признал, что большинство жителей Мариуполя занимают пророссийскую позицию. Он сделал вывод, что для местных жителей конфликт, по всей видимости, завершился.

После освобождения города российскими военными в мае 2022 года, в Мариуполе началась активная фаза восстановления мирной жизни и инфраструктуры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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