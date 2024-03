ООН заявило о ненадлежащем поиске виновных в пытках над гражданским населением и военнопленными на Украине

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поднимается проблема отсутствия должного прогресса в расследовании и судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными в отношении гражданских лиц и военнопленных.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic