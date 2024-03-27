ООН заявило о ненадлежащем поиске виновных в пытках над гражданским населением и военнопленными на Украине

ООН: Украина не надлежащим образом преследует виновных в насилии над мирными гражданами и военнопленными

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поднимается проблема отсутствия должного прогресса в расследовании и судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными в отношении гражданских лиц и военнопленных.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты ООН отмечают, что несмотря на инициирование украинскими властями по меньшей мере пяти уголовных дел по заявлениям о нарушениях со стороны собственных сил безопасности против 22 жертв, серьезных подвижек в этих расследованиях не наблюдается.

В докладе также задокументированы многочисленные случаи произвольных задержаний, насильственных исчезновений, применения пыток, жестокого обращения, включая сексуальное насилие, со стороны украинских властей в отношении гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом, и российских военнопленных. Кроме того, упоминается о казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих, имевшей место в 2022 и начале 2023 года.