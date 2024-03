В ООН признали факт дискриминации русскоязычного населения на Украине

В опубликованном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поднимается вопрос о дискриминационном обращении с русскоязычным меньшинством на Украине по сравнению с языковыми меньшинствами, использующими официальные языки стран Европейского Союза.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic