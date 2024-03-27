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В ООН признали факт дискриминации русскоязычного населения на Украине

ООН: русскоязычное население на Украине подвергается дискриминации

1:11
Мир

В опубликованном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поднимается вопрос о дискриминационном обращении с русскоязычным меньшинством на Украине по сравнению с языковыми меньшинствами, использующими официальные языки стран Европейского Союза.

ООН: русскоязычное население на Украине подвергается дискриминации
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты ООН указывают, что недавно принятый украинским парламентом закон, вносящий изменения в законодательство о правах национальных меньшинств, сохраняет дифференцированный подход к различным группам.

Согласно выводам доклада, в то время как права национальных меньшинств, говорящих на официальных языках ЕС, были расширены, меньшинства, чьи языки не являются официальными в Евросоюзе, такие как русскоязычное население, не смогут пользоваться теми же правами. Таким образом, создается дискриминационный режим, ставящий одни группы в более выгодное положение по сравнению с другими.

Помимо этого, в документе УВКПЧ содержится призыв к украинским властям отменить существующие запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.

ООН призывает Украину к отмене запретов на мирные собрания для лиц, которые этнически относят себя к русским.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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