В опубликованном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поднимается вопрос о дискриминационном обращении с русскоязычным меньшинством на Украине по сравнению с языковыми меньшинствами, использующими официальные языки стран Европейского Союза.
Эксперты ООН указывают, что недавно принятый украинским парламентом закон, вносящий изменения в законодательство о правах национальных меньшинств, сохраняет дифференцированный подход к различным группам.
Согласно выводам доклада, в то время как права национальных меньшинств, говорящих на официальных языках ЕС, были расширены, меньшинства, чьи языки не являются официальными в Евросоюзе, такие как русскоязычное население, не смогут пользоваться теми же правами. Таким образом, создается дискриминационный режим, ставящий одни группы в более выгодное положение по сравнению с другими.
Помимо этого, в документе УВКПЧ содержится призыв к украинским властям отменить существующие запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.
ООН призывает Украину к отмене запретов на мирные собрания для лиц, которые этнически относят себя к русским.
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