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Двенадцать украинских областей объявили воздушную тревогу

В Житомирской, Киевской и еще десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

1:16
Мир

В различных регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Житомирской, Киевской и еще десяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сигнал тревоги распространился на Киев, Житомирскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Черниговскую области, а также на территории, подконтрольные Киеву в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары возмездия по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки осуществляются по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны. Вместе с тем, согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий против Вооруженных Сил Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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