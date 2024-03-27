Двенадцать украинских областей объявили воздушную тревогу

В различных регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги распространился на Киев, Житомирскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Черниговскую области, а также на территории, подконтрольные Киеву в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары возмездия по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки осуществляются по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны. Вместе с тем, согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий против Вооруженных Сил Украины.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.