ООН: российские военнопленные подвергались пыткам

Пленные российские солдаты подвергались пыткам на территории Украины, сообщило Управление ООН по правам человека.
Управление ООН по правам человека сообщило о случаях применения пыток в отношении российских военнопленных на территории Украины. Данные факты относятся к периоду с декабря 2023 года по февраль 2024 года.
В ведомстве изучили рассказы солдат и пришли к выводу, что эти истории заслуживают доверия.
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