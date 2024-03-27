ООН: российские военнопленные подвергались пыткам

В ООН заявили, что пленные российские солдаты подвергались пыткам

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Пленные российские солдаты подвергались пыткам на территории Украины, сообщило Управление ООН по правам человека.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Управление ООН по правам человека сообщило о случаях применения пыток в отношении российских военнопленных на территории Украины. Данные факты относятся к периоду с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

В ведомстве изучили рассказы солдат и пришли к выводу, что эти истории заслуживают доверия.