ООН: российские военнопленные подвергались пыткам

Пленные российские солдаты подвергались пыткам на территории Украины, сообщило Управление ООН по правам человека.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic