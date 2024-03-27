"Россия бьет по ВСУ очень жестоко и по всей линии фронта", — британский эксперт Меркурис заявил о мощных ударах ВС РФ

Александр Меркурис заявил, что ВС РФ наносят по ВСУ очень жестокие удары по всей линии фронта

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Согласно британскому эксперту Александру Меркурису, российская армия нанесла мощные удары по украинским войскам на всей линии соприкосновения. В своем блоге на YouTube он отметил беспрецедентную интенсивность работы российской артиллерии, нанесшей жесткие удары по силам ВСУ по всей протяженности фронта.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта", — поделился аналитик.

Меркурис подчеркнул, что эти удары уже создали серьезные проблемы не только для украинских войск, но и для энергетической системы Киева. По его словам, действия российских Воздушно-космических сил и артиллерии становятся все более интенсивными, что приводит к фатальным последствиям, в том числе для офицерского состава ВСУ, уничтожаемого в бункерах, на командных пунктах и других укрепленных сооружениях.

Ранее Министерство обороны России сообщало о высокоточных ударах по центрам принятия решений и военным объектам Вооруженных сил Украины. В ведомстве подтвердили успешную ликвидацию всех намеченных целей.