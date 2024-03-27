Согласно британскому эксперту Александру Меркурису, российская армия нанесла мощные удары по украинским войскам на всей линии соприкосновения. В своем блоге на YouTube он отметил беспрецедентную интенсивность работы российской артиллерии, нанесшей жесткие удары по силам ВСУ по всей протяженности фронта.
"Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта", — поделился аналитик.
Меркурис подчеркнул, что эти удары уже создали серьезные проблемы не только для украинских войск, но и для энергетической системы Киева. По его словам, действия российских Воздушно-космических сил и артиллерии становятся все более интенсивными, что приводит к фатальным последствиям, в том числе для офицерского состава ВСУ, уничтожаемого в бункерах, на командных пунктах и других укрепленных сооружениях.
Ранее Министерство обороны России сообщало о высокоточных ударах по центрам принятия решений и военным объектам Вооруженных сил Украины. В ведомстве подтвердили успешную ликвидацию всех намеченных целей.
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